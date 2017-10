Predsedniške volitve: Kandidati o obrambno-varnostnem sistemu (tema)

Ljubljana, 14. oktobra - Kandidati, ki se bodo pomerili na volitvah predsednika republike, so za STA odgovarjali na vprašanje, v katero smer bi moral po njihovem mnenju iti razvoj obrambno-varnostnega sistema v Sloveniji in kateri njegov del bi morali najbolj razvijati. Pojasnjevali so tudi, kako vidijo svojo vlogo pri tem.

Vrstni red objave odgovorov je enak vrstnemu redu, po katerem bodo predsedniški kandidati navedeni na glasovnicah.

1. Suzana Lara Krause (SLS)

V skladu z ustavo izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor. Kot predsednica in vrhovna poveljnica Slovenske vojske se bom zavzemala za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka v obliki obveznega trimesečnega usposabljanja - z izjemo ugovora vesti - z ureditvijo, da ta čas teče delovna doba.

Za služenje vojske se je včasih reklo, da iz fantov dela moške. Tako bi dobili tudi širši nabor kandidatov za poklicno vojsko in bolj usposobili narod, da se obrani - sicer v upanju, da to ne bo nikoli potrebno.

2. Angelca Likovič (Za otroke!)

Uvesti bo spet treba služenje vojske. To je dobro zato, da bomo imeli več vojakov, če bo sila, pa tudi zato, da se fantje malo osamosvojijo in navadijo reda. Zaradi migrantov morajo biti naši fantje in možje bolj usposobljeni, da nas zaščitijo.

3. Maja Makovec Brenčič (SMC)

Slovenska vojska seveda potrebuje več sredstev za svoje delovanje, a dvig mora biti postopen in skladen s proračunskimi zmožnostmi. Slovenija je del Nata in si je v zvezi s sodelovanjem postavila določene cilje, ki pa potrebujejo ponoven premislek. V prvi vrsti glede sodelovanja Nata pri naložbah v vojaško opremo, Nato pa ponuja tudi dobre možnosti v raziskovanju in znanosti.

Ponosna sem na vse člane in članice Slovenske vojske, ki so in ki še zastopajo Slovenijo v misijah. Slovenija s tem izkazuje, da ima dobre vojake in vojakinje.

4. Boris Popovič (Slovenija za vedno)

Varnost v naši državi je, po moji oceni, na presenetljivo visoki ravni, čeprav niti slučajno vanjo ne vlagamo dovolj pozornosti, podpore ali sredstev.

Prepričan sem, da bi z večjimi vlaganji v obrambo in druga sorodna področja naleteli na veliko odobravanje naših zavezniških sil, še posebej znotraj Nata in seveda Amerike, kjer bi nas v gospodarskem smislu vzeli mnogo resneje in bi se nam vložek večkratno povrnil preko drugih vej gospodarstva.

5. Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija)

Razvoj obrambno-varnostnega sistema mora iti izključno v smer samozadostne obrambe in strateških zaveznikov. Če se nismo pripravljeni braniti sami, nas tudi drugi ne bodo branili. Prej nas bodo zasužnjili, kot pa branili. Imamo nešteto primerov iz lastne zgodovine, ki to potrjujejo. Zgolj v 20. stoletju je bilo tako v primeru Avstro-ogrske, pa potem v primeru Jugoslavije in sedaj bo spet tako v primeru EU.

Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil bom naredil vse, da bomo v Sloveniji zagotovili varnost naših ljudi.

6. Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca)

Obrambno-varnostni sistem je za vsako državo ključnega pomena. Danes je velika nevarnost kibernetski napad, saj smo odvisni od računalnikov. Po drugi strani pa je treba dati poudarek na ljudi, ki delujejo v sistemu, saj je tehnika brez ljudstva mrtva. Sem sodi tudi sistem zaščite in reševanja, ki v veliki meri temelji na prostovoljnih gasilcih.

Kot gasilec se bom odločno zavzel za ureditev statusa gasilca v celotnem sistemu, zlasti pa v odnosu do delodajalcev. Aktivno vlogo bom prevzel, kot vrhovni poveljnik, pri promoviranju obrambno-varnostnega sistema, zlasti v odnosu do prebivalstva.

7. Borut Pahor (neodvisni kandidat)

Izgraditi moramo robusten, vzdržljiv in odziven sistem za soočenje s sodobnimi grožnjami (hibridne, kibernetske, teroristične in vojaške). Nadgraditi ga je treba s sodobnim sistemom kriznega upravljanja. Vse tri podsisteme je treba razvijati vzporedno, s poudarkom na kadrih, sodobni opremi in usposabljanju.

8. Ljudmila Novak (NSi)

Obrambno-varnostni sistem je tudi zaradi sprememb v varnostnem okolju treba okrepiti in modernizirati. V tej luči je treba Slovensko vojsko popolniti s stalnimi pripadniki. Poleg tega je treba obnoviti koncept dovolj številčne rezervne sestave ter razmisliti o sistemu, ki bi omogočal bolj odziven nacionalni obrambni sistem.

Opremo SV je treba posodobiti tako, da bo SV lahko opravljala svoje naloge in poslanstvo doma in v tujini in da bodo slovenski vojaki ustrezno zaščiteni in usposobljeni.

9. Romana Tomc (SDS)

Izjemno problematično je to, da je Slovenska vojska za svojo pripravljenost že tretje leto zapored ocenjena z negativno oceno. Menim, da je treba v časih, ko se soočamo z varnostnimi grožnjami in terorizmom po celotni Evropi, narediti vse, da slovenski nacionalno-varnostni aparat ne bo tako ohromljen, kot je danes.

Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil bom zagotovo opozarjala na mednarodne zaveze, ki jih država daje v okviru zveze Nato, in pomen ustrezne višine proračunskih sredstev za obrambni sistem.

*Pojasnilo: STA je k predstavitvi stališč o aktualnih vprašanjih pozvala vse kandidate in jim namenila enak prostor. Nekateri odgovori, ki so bili predolgi ali so vsebovali žaljive, nestrpne izjave ali klevete, katerih objava bi bila v nasprotju z uredniško politiko in internimi pravili STA za spremljanje kampanje, so skrajšani.