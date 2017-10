Naj kopališča Terme 3000, Bioterme Mala Nedelja in Terme Paradiso

Velenje, 12. oktobra - Zmagovalci letošnjega izbora Naj kopališče so Terme 3000, Bioterme Mala Nedelja in Terme Paradiso, in sicer v kategorijah veliko, srednje in malo termalno kopališče. V akciji je sodelovalo 84 kopališč iz vse Slovenije, nagrade pa so podelili še v kategoriji naravno, letno in pokrito kopališče.