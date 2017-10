Zaradi določb o časovni omejitvi koriščenja študentskih pravic napotitve k fiktivnim vpisom v druge oblike izobraževanja

Ljubljana, 12. oktobra - Na študentske organizacije se obrača vedno več študentov, ki so ugotovili, da so ostali brez pravic, ki izhajajo iz statusa študenta. Na ŠOS so prepričani, da je težava v napačni interpretaciji zakonodaje. Študentska svetovalnica pa napotuje k fiktivnemu vpisu v nižje izobraževanje, kar na ministrstvu vidijo kot napeljevanje k zlorabi sistema.