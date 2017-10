Jabolko navdiha tokrat za pogumne prvake srebrne generacije

Ljubljana, 12. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes vročil jabolko navdiha Francu Pergarju, Nadi Herga, Darinki Rakovec in Stanki Premuš, štirim pogumnim upokojencem iz Ormoža, katerih hrabro in požrtvovalno ravnanje je rešilo človeško življenje, so sporočili iz urada predsednika republike.