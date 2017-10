Arheolog Ivan Šprajc na Jukatanu letos raziskoval območje med tremi urbanimi središči kulture Majev

Ljubljana, 11. oktobra - Ivan Šprajc, ki že vrsto leto vodi arheološke raziskave na polotoku Jukatan v Mehiki, je letos z ekipo raziskoval območje okoli treh večjih urbanih središč kulture Majev, ki so jih odkrili v letih 2013 in 2014. Raziskave so razkrile več poselitvenih jeder in vrsto drugih modifikacij terena, ki so večinoma služile poljedelstvu in upravljanju z vodo.