Ob mednarodnem dnevu deklic poziv k njihovemu opolnomočenju

Ljubljana, 11. oktobra - Namen mednarodnega dneva deklic je opozoriti na njihovo zapostavljenost in diskriminacijo ter pozvati k uresničenju njihovega potenciala. Slovenija ob tem letos izpostavlja predvsem izzive, s katerimi se deklice soočajo v kontekstu humanitarnih kriz, in pripravlja aktivnosti pod sloganom Okrepimo MOČ deklic (EmPOWER girls): pred, med in po krizah.