Komisija DZ pri prodaji in nakupu žilnih opornic ugotavlja sume pranja denarja in davčnih utaj

Ljubljana, 11. oktobra - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab pri prodaji in nakupu žilnih opornic v vmesnem poročilu med drugim ugotavlja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in Maribor oškodovali javna sredstva, delovali negospodarno in nezakonito, ugotavlja pa tudi sume pranja denarja in davčnih utaj. Komisija bo naznanila tudi nekaj sumov kaznivih dejanj.