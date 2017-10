Na Gavellinih večerih v Zagrebu tudi SNG Maribor

Zagreb, 11. oktobra - Hrvaško narodno gledališče (HNK) iz Šibenika bo danes s predstavo Lepotica iz Leenanea v režiji Dražena Ferenčine uvedlo 32. gledališki festival Gavellini večeri. Do 21. oktobra bodo na sporedu festivala predstave, ki so zaznamovale gledališko leto na Hrvaškem in v regiji, med njimi tudi Medeja slovenskega narodnega gledališča iz Maribora.