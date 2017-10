Delež prekomerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji se znižuje

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 11. oktobra - Delež prekomerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov se v Sloveniji od leta 2011 znižuje, a pot do želenega uspeha je še dolga, navajajo raziskovalci ekipe SLOfit z ljubljanske fakultete za šport. Ti so sodelovali tudi v mednarodni študiji, ki so jo ob današnjem svetovnem dnevu debelosti objavili v znanstveni reviji The Lancet.