Med finalisti za letošnjo nagrado Saharov tudi venezuelska opozicija

Bruselj, 11. oktobra - V ožjem izboru za letošnjo nagrado Saharov, ki jo Evropski parlament podeljuje borcem za človekove pravice, so letos borka za pravice avtohtonih pravic iz Gvatemale Aura Lolita Chavez Ixcaquic, demokratična opozicija Venezuele ter švedsko-eritrejski novinar in pisec Dawit Isaak, so v torek sporočili iz Evropskega parlamenta.