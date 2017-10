Slovenski ustvarjalci ponovno uspešni na evropskih razpisih

Ljubljana, 10. oktobra - Slovenski filmski in kulturni izvajalci so bili uspešni na razpisih programa Ustvarjalna Evropa. Festivala Liffe in Animateka sta ocenjevalce podprograma Media prepričala med 118 prijavami in se uvrstila v skupino 34 podprtih festivalov. Iz podprograma Kultura pa sta podprti evropski platformi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ter Beletrine.