Oboževalci Vojne zvezd preučujejo namige za težko pričakovani film

Los Angeles, 11. oktobra - Pri Lucasfilmu, katerega lastnik je Disney in ki ustvarja franšizo Vojne zvezd, so v ponedeljek predstavili drugi video napovednik za najnovejšo epizodo sage z naslovom Poslednji Jedi. Napovednik namiguje na temne čase za upornike in morda tudi na konec za princeso Leio, ki jo igra decembra lani preminula Carrie Fisher.