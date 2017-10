Kmetijski ministri EU: Kmetijski trgi večinoma stabilni

Luxembourg, 9. oktobra - Trenutne razmere na večini kmetijskih trgov v EU so dokaj stabilne, evropski izvoz kmetijskih proizvodov pa še naprej raste. Nekaj več težav je zaznati na trgu prašičjega mesa, žit ter sadja in zelenjave, so danes ugotavljali evropski kmetijski ministri. Stabilno je tudi stanje v Sloveniji, se je strinjala državna sekretarka Tanja Strniša.