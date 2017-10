Turško tožilstvo zahteva do 15 let zapora za aktiviste Amnesty International

Istanbul, 9. oktobra - Turško tožilstvo zahteva od 7,5 do 15 let zapora za enajst aktivistov za človekove pravice, ker naj bi podpirali teroriste. Med njimi je tudi direktorica organizacije Amnesty International v Turčiji Idil Eser ter po en nemški in švedski državljan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.