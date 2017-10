Nemški Zeleni želijo začeti koalicijske pogovore

Berlin, 9. oktobra - Nemški Zeleni si želijo čim prej začeti pogovore o sestavi vladne koalicije s krščanskimi demokrati (CDU/CSU) in liberalci (FDP). "Volitve so bile pred dvema tednoma, pa še vedno vedno ni bilo nobenega srečanja med CDU/CSU, FDP in Zelenimi," je dejal vodja Zelenih Cem Özdemir in predvsem konservativce opozoril na "odgovornost do države".