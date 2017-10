Oskrba starejših: Na Goriškem skoraj petina prebivalcev starejših od 65 let

Nova Gorica, 14. oktobra - V Mestni občini Nova Gorica posvečajo starejšim veliko pozornosti. Kot pojasnjujejo, je ta problematika zelo izpostavljena zaradi spremenjenih demografskih razmer v socialnem in zdravstvenem sistemu. Delež starejših od 65 let je na Goriškem večji kot v slovenskem povprečju in pomeni skoraj petino prebivalstva (19,8 odstotka).