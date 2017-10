Predsedniške volitve: Predsednik predstavlja državo tudi na srečanjih s tujimi državniki

Ljubljana, 8. oktobra - Slovenski predsedniki republike so v času svojih mandatov v Sloveniji gostili številne visoke goste. Z mnogo evropskimi in svetovnimi voditelji so se srečali tudi na uradnih in delovnih obiskih na tujem. Edina država, kamor sta se oba zadnja dva predsednika, Danilo Türk in Borut Pahor, odpravila na državniški obisk, pa je Italija.