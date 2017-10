Nate kot tropska nevihta nadaljuje pot po Mississipiju

Jackson, 8. oktobra - Orkan Nate je v soboto in danes po lokalnem času dvakrat zadel ameriško obalo Mehiškega zaliva. Spremljali so ga vetrovi s hitrostjo do 140 kilometrov na uro, medtem ko so sunki dosegali še višje hitrosti. Medtem je orkan že oslabil v tropsko nevihto in pot nadaljuje čez Mississippi proti severovzhodu ZDA.