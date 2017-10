Jesensko zasedanje IMF in Svetovne banke v znamenju okrevanja svetovnega gospodarstva

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 8. oktobra - Prihodnji teden se bodo v Washingtonu na rednem letnem zasedanju IMF in Svetovne banke zbrali finančni ministri in guvernerji centralnih bank 189 držav članic obeh organizacij, med njimi ministrica Mateja Vraničar Erman in guverner Boštjan Jazbec. Jesensko srečanje obeh organizacij bo potekalo v kontekstu okrevanja svetovnega gospodarstva.