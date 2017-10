Iniesta zvest Barceloni do groba

Barcelona, 6. oktobra - Španski reprezentant Andres Iniesta je danes podpisal novo pogodbo s katalonskim nogometnim velikanom Barcelono, so sporočili iz katalonskega kluba. Iniesta in Barcelona sta se dogovorila o sodelovanju, ki bo vezista skorajda do groba vezal z blaugrano. Triintridesetletnik je podpisal stalno pogodbo z Barcelono, brez omejitve trajanja.