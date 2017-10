Pri hrvaški zaščiti slavonskega kulna in varaždinskega zelja komisija ugodila slovenskemu ugovoru

Ljubljana, 6. oktobra - V postopku hrvaške zaščite slavonskega kulna in varaždinskega zelja Slovenija ni nasprotovala registraciji teh proizvodov, je pa z ugovorom želela zaščititi slovenske pridelovalce in proizvajalce, so za STA pojasnili na kmetijskem ministrstvu. Neuradno je Evropska komisija Sloveniji ugodila, uradno bo odločitev objavljena v uradnem listu EU.