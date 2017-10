Na Slomu že 14. vseslovensko srečanje kmetov

Šentjur, 8. oktobra - V Slomu pri Ponikvi, rojstnem kraju Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, bo danes že 14. vseslovensko srečanje kmetov. Pri izbiri misli in pripravi dogodka, ki ga organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, so organizatorji letos v ospredje postavili pomen ohranitve obdelovalne zemlje.