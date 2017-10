Tropska nevihta v Srednji Ameriki odnesla več kot 20 življenj

Managua, 6. oktobra - Tropska nevihta Nate je v četrtek med pustošenjem po Srednji Ameriki odnesla najmanj 22 življenj, več kot 20 ljudi še pogrešajo. Nate je prinesel obilne padavine, ki so povzročile poplave in zemeljske plazove, v Kostariko, Nikaragvo in Honduras, zdaj pa je na poti proti mehiškemu polotoku Yucatan.