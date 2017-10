Hudo neurje na severu Nemčije zahtevalo smrtne žrtve

Hamburg, 5. oktobra - Hudo neurje, ki je zajelo severno Nemčijo, je po zadnjih podatkih oblasti zahtevalo sedem smrtnih žrtev. Vseh sedem ljudi je umrlo v avtomobilih. Ujma, ki so jo poimenovali Xavier, je sicer odkrila že strehe številnih poslopij in izruvala mnoga drevesa, težave pa povzroča tudi v železniškem, cestnem in letalskem prometu.