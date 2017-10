V samomorilskem napadu v Pakistanu številni mrtvi

Ljubljana, 5. oktobra - Blizu sufijskega svetišča v jugozahodnem Pakistanu se je danes razstrelil samomorilski napadalec in ubil še 18 ljudi, med njimi tri otroke in dva policista. Še 27 ljudi je bilo ranjenih, prebivalci pa se bojijo morebitnih novih napadov, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje oblasti.