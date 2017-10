Nemčija ustavila preiskavo ameriškega in britanskega vohunjenja

Berlin, 5. oktobra - Nemško tožilstvo je danes ustavilo preiskavo domnevnega vohunjenja ameriških in britanskih obveščevalnih služb nad nemškimi državljani. Svojo odločitev je utemeljilo s pomanjkanjem trdnih dokazov, da je šlo za "nezakonit, sistematičen in množičen nadzor" nemških telekomunikacijskih in internetnih storitev, poročajo tuje tiskovne agencije.