Motiv strelskega obračuna v Mariboru maščevanje iz ljubosumja

Maribor, 5. oktobra - Mariborski policisti so danes razkrili podrobnosti v zvezi s sredinim strelskim obračunom v Mariboru, v katerem je umrl 52-letni moški. Kot je povedal pomočnik vodje mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl, je bil motiv za dejanje maščevanje iz ljubosumja, 54-letnega osumljenca pa so pridržali in ga bodo v petek prepeljali k preiskovalnemu sodniku.