Pri oljkah do 40-odstoten izpad pridelka

Koper, 7. oktobra - Zaradi suše in slabe ploditve bodo oljkarji letos beležili do 40-odstoten izpad pridelka. Po dolgotrajni poletni suši in deževnem septembru pa se dozorevanje oljk vendarle izboljšuje, ugotavlja Viljanka Vesel iz centra za oljkarstvo, ki priznava, da je težko napovedati, kakšna bo letos kakovost olja.