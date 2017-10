Tuški arheologi morda odkrili grob svetega Nikolaja

Ankara, 5. oktobra - Turški arheologi domnevajo, da so našli grob svetega Nikolaja, ki ga danes poznamo kot enega od dobrih mož, ki obdarujejo otroke - pri nas je to Miklavž, v nekaterih drugih kulturah pa božiček. Nedotaknjeno grobnico so odkrili pod cerkvijo svetega Nikolaja v kraju Demre v pokrajini Antalya, poroča BBC.