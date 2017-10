Po izidu knjige v Nuku razstava o ustvarjalnosti slovenskih beguncev

Ljubljana, 5. oktobra - Pri založbi Družina je v sozaložništvu z Narodno in univerzitetno knjižnico (Nuk) izšla knjiga Rojstvo novih domovin, ki priča o bogati ustvarjalnosti slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji med letoma 1945 in 1948. Izdajatelji so delo nadgradili z razstavo, ki jo bodo v Plečnikovem hodniku in v Kavarni Nuka odprli danes ob 18. uri.