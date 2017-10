Koalicija pred odločitvijo o reševanju posojil v frankih za srečanje z avtorji zakona

Ljubljana, 4. oktobra - Koalicijski vrh je danes razpravljal tudi o reševanju problematike posojil v frankih in ocenil, da je odprtih še veliko temeljnih pravnih vprašanj. Dogovorili so se, da bodo strokovnjaki finančnega ministrstva o tem spregovorili na srečanju z avtorji zakona in Združenjem Frank, nakar bo koalicija ocenila, ali je vsebina zakonsko sploh izvedljiva.