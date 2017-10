Evropski parlament zavrnil predlagane ukrepe za urejanje področja endokrinih motilcev

Bruselj, 4. oktobra - Evropski parlament je danes zavrnil predlagana znanstvena merila za opredelitev endokrinih motilcev na področju pesticidov in biocidov ter predloga dveh zakonodajnih aktov, s katerimi naj bi uredili to področje. Evropska komisija bo morala pripraviti nov predlog, so sporočili iz Evropskega parlamenta.