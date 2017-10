Kraftwerk v Ljubljani tokrat s šovom 3-D

Ljubljana, 4. oktobra - Najvplivnejša elektronska zasedba vseh časov Kraftwerk se 22. februarja vrača v Ljubljano. Nemški inovatorji in pionirji elektronske glasbe bodo v dvorani Tivoli po napovedih organizatorjev postregli z "osupljivo 3-D koncertno izkušnjo". Kraftwerk so Slovenijo prvič obiskali leta 2004 ob 30. obletnici albuma Autobahn in razprodali Križanke.