Trump med obiskom Portorika pohvalil delo svoje vlade

San Juan, 3. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je dva tedna po divjanju orkana Maria obiskal razdejani Portoriko in spet pohvalil delo svoje vlade pri pomoči in obnovi, pri čemer je potožil, da to veliko stane, ampak dodal, da nič ne de. Ploskali so mu vsi razen županje San Juana Carmen Yulin Cruz.