Odbor o prostorski in gradbeni zakonodaji ob obstrukciji dela opozicije

Ljubljana, 3. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes začel obravnavo predlogov za prenovo gradbene in prostorske zakonodaje. Zaradi velikega števila vloženih predlogov dopolnil so v opoziciji predlagali preložitev obravnave, a neuspešno, zato SDS in Levica sejo obstruirata.