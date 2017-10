Za povračilo šolnin do pete stopnje na voljo še šest milijonov evrov

Ljubljana, 3. oktobra - Posamezniki, ki so končali srednješolsko izobraževanje ali opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, lahko kandidirajo na razpisu za povrnitev do 2500 evrov šolnine za izobraževanja do največ pete stopnje. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 7. septembra 2018. Na voljo je še dobrih šest milijonov evrov.