Nekdanji vodilni v NLB v ponovljenem sojenju vztrajajo pri svojih argumentih

Ljubljana, 3. oktobra - Nekdanji vodilni v NLB - Draško Veselinovič, Matej Narat in Miran Vičič - so na začetku glavne obravnave v ponovljenem sojenju ponovili argumente za odobritev posojila Simoni Dimic in njenemu očetu. Tožilec Luka Moljk, ki je dosegel razveljavitev prve oprostilne sodbe, je vztrajal, da so zlorabili svoj položaj z odobritvijo ugodnejšega posojila.