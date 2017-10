Odkritje slovenskih znanstvenikov bo pohitrilo razvoj zdravil

Ljubljana, 3. oktobra - Znanstveniki Instituta Jožef Stefan (IJS) in centra odličnosti CIPKeBiP so opisali novo metodo, ki omogoča zelo hitro, učinkovito in zanesljivo določevanje specifičnosti proteaz - skupine encimov, izjemno pomembnih za zdravje. Postopek bo po besedah znanstvenika Marka Fonovića pohitril in poenostavil postopek razvoja zdravil.