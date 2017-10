Prihodnji teden odprtje avtocestnega priključka Šmarje-Sap

Ljubljana, 3. oktobra - Dars bo prihodnji četrtek uradno odprl priključek avtocestnega odseka Šmarje-Sap na dolenjski avtocesti, na odseku med Ljubljano in Grosupljem, so za STA pojasnili v družbi. Pričakujejo, da bodo s tem med drugim razbremenili promet skozi Škofljico in Lavrico. Sprva so sicer načrtovali, da bo priključek zgrajen do septembra.