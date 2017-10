Ameriški senat potrdil novega predsednika FCC

Washington, 3. oktobra - Ameriški senat je v ponedeljek z 52 proti 41 potrdil Ajita Paija na čelo Zvezne komisije za komunikacije (FCC). To za demokrate pomeni konec tako imenovane spletne nevtralnosti in odločanje FCC v korist velikih ponudnikov interneta, kot so Verizon, Time Warner oziroma Spectrum in podobni, na račun manjših podjetij.