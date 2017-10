Novinarja in urednik Dnevnika pri poročanju o smrti Gašperja Tiča kršili novinarski kodeks

Ljubljana, 2. oktobra - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je odločilo, da so novinarja Dnevnika Peter Lovšin in Primož Knez ter odgovorni urednik Dnevnika Miran Lesjak pri poročanju o smrti igralca Gašperja Tiča v tiskani in spletni izdaji Dnevnika 19. in 20. junija letos kršili 17. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, niso pa kršili 18. in 20. člena kodeksa.