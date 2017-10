Pijani in nevarni voznik v priporu

Novo mesto, 2. oktobra - Črnomaljske policiste so v petek okoli 19. ure poklicali na pomoč občani iz Semiča, kjer naj bi pijan voznik z avtomobilom divjal po naselju in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so ga izsledili, a je ta zapeljal proti policistom in trčil v službeno vozilo. Zaradi napada na službeno osebo se je 48-letnik znašel v priporu.