Art Garfunkel bi posnel album s svojim sinom

New York, 2. oktobra - Art Garfunkel, član nekdaj slavnega dua Simon & Garfunkel, želi posneti album s svojim 26-letnim sinom Jamesom. Ta živi v Hamburgu in trenutno producira svoj lastni album v Stuttgartu. "Napraviti skupaj celoten album se sliši obetavno - in realno. Zdi se, da je pravi čas," je povedal Garfunkel, ki je sina označil za odličnega pevca.