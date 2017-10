V Arboretumu Volčji potok danes napovedujejo čarobni dan

Radomlje, 1. oktobra - V Arboretumu Volčji potok bo danes potekala prireditev Čarobni dan. Na desetih hektarjih površin, ki že sicer vabijo z atraktivnimi razstavami, bodo med 10. in 18. uro potekale še številne ustvarjalne, plesne, športne in druge delavnice, glasbeni nastopi, otroški tek in barvanje velike pobarvanke, povezane z dobrodelnostjo.