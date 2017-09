SpaceX razkriva načrte za pot na Mars do 2022

Adelaide, 29. septembra - Futurist in izumitelj ter prvi mož podjetja SpaceX Elon Musk je danes med astronomsko konferenco v Adelaidu razkril ambiciozne načrte, da bi že v petih letih, torej do leta 2022, dosegel Mars. Prav tako si je zamislil, da bi kar z raketami prevažali ljudi med večjimi mesti na Zemlji, pot pa da bi trajala do pol ure.