Novinarske organizacije predlagajo spremembo zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Ljubljana, 28. septembra - Novinarske organizacije so na svetovni dan pravice vedeti javnosti posredovale predlog spremembe 26.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja. S predlogom želijo organizacije preprečiti zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku, prek katere se dejansko ovira pravica dostopa do informacij javnega značaja.