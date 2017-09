Arctic Monkeys za prihodnje leto napovedujejo šesti studijski album

Ljubljana, 29. septembra - Angleška indie rock skupina Arctic Monkeys se je zaprla v studio, kjer snema material za svoj šesti studijski album, ki bo izšel prihodnje leto, je v pogovoru za portal For the Ride razkril basist Nick O'Malley. Še nenaslovljen album bo njihov prvi po AM iz leta 2013, ki je osvojil vrhove britanskih lestvic, tudi s skladbo Do I Wanna Know?