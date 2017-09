Tožilka Žgajnarjeva po Jankovićevi oceni zlorabila položaj

Ljubljana, 27. septembra - Državna tožilka Blanka Žgajnar je po oceni ljubljanskega župana Zorana Jankovića zlorabila svoj položaj in dela v primerih, ki se nanašajo nanj, ni opravila strokovno. Spomnil je, da prav na današnji dan mineva pet let od prve hišne preiskave v zvezi s postopki proti njemu, in opozoril na "nepotrebno trpljenje njegove družine in sodelavcev".