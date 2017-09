Letošnji mesec požarne varnost posvečen ozaveščanju o intervencijskih poteh

Škofja Loka, 27. septembra - Nesreče pogosto zahtevajo hitro posredovanje reševalnih služb, ki je včasih zaradi neprehodnih površin oteženo ali celo onemogočeno. Osrednja tema prihajajočega meseca požarne varnosti bodo zato intervencijske poti in površine za gasilce, so na današnji novinarski konferenci v Škofji Loki povedali predstavniki gasilcev in reševalcev.