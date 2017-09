Slovenija ena izmed najboljših držav na področju enakosti spolov na svetu

Ljubljana, 27. septembra - Na današnjem posvetu z naslovom Krepitev in podpora enakosti spolov v znanosti in raziskovanju z Evropskim inštitutom za spolno enakost (Eige) so sodelujoči izpostavili probleme na tem področju v Sloveniji in EU. "Slovenija je nad evropskim povprečjem, ko pride do enakosti spolov v znanosti," je povedala direktorica Eige Virginija Langbakk.